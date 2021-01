Das ist Mike Heiter : Der 28-jährige Allrounder will den Sieg auf RTL

Der 28-jährige Allrounder will den Sieg auf RTL

Düsseldorf Bekannt wurde Mike Heiter allein durch Reality-TV-Sendungen. In der „Dschungelshow“ will der sportliche Kfz-Mechatroniker jetzt unbedingt gewinnen.

Er sang über „Eine Insel“ und seinen „Anker“. Prominenz erlangte Mike Heiter jedoch durch seine Teilnahme in der ersten Staffel „Love Island“ im Jahr 2017. Dort lernte er Elena Miras kennen, mit der er 2019 in „Das Sommerhaus der Stars“ zog und die Staffel gewann. Im vergangenen Jahr begleitete er seine Freundin in das „Dschungelcamp 2020“ – zumindest bis ins Hotel. Später trennte sich das Paar.