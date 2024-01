Auszeichnung Dragqueen Olivia Jones bekommt Deutschen Lesepreis

Die Dragqueen Olivia Jones erhält den Deutschen Lesepreis. Jones werde am 27. Februar in Berlin ausgezeichnet, kündigte die Stiftung Lesen am Mittwoch in Mainz an. Astrid Kießling-Taskin, Vorständin der Preisstifterin Commerzbank-Stiftung, erklärte, Jones sei „eine echte Inspiration – sie zeigt, dass wir alles erreichen können, wenn wir für unsere Träume kämpfen“.