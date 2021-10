Zweites und Drittes Enkelkind : Uschi Glas ist Oma von Zwillingen

München Gleich doppeltes Babyglück gibt es im Hause Glas. Die Tochter der Schauspielerin hat Anfang Oktober Zwillinge zur Welt gebracht.

Doppeltes Baby-Glück: Uschi Glas ist seit kurzem Großmutter von Zwillingen. Ihre Tochter habe am 1. Oktober zwei Söhne zur Welt gebracht, bestätigte die Agentur der Schauspielerin am Dienstag. Mit der Geburt von Carl und Georg ist die Münchnerin („Club der einsamen Herzen“) nun also dreifache Großmutter.