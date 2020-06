Vergewaltigung wird verharmlost : Umstrittenes „Donaulied“ löst Debatte über Bierzelt-Sexismus aus

Passau Ist das wirklich ein gelungenes Lied? Das „Donaulied“, das unter anderem von Mickie Krause 2012 vertont wurde, handelt davon, wie ein schlafendes Mädchen am Ufer des Flusses vergewaltigt wird. Dagegen regt sich nun Protest. Es gibt eine Petition.

Das „Donaulied“, das unter anderem von Mickie Krause 2012 aufgenommen wurde, steht massiv in der Kritik. Die Proteste über den Inhalt des umstrittenen Lieds reißen einfach nicht ab. Mit einer Online-Petition gegen das umstrittene Festzeltlied hat eine Passauer Studentin nun eine Diskussion über Sexismus angestoßen und fordert, dass das Lied in Passauer Festzelten und Kneipen nicht mehr gespielt werde. Worum geht es in diesem Lied eigentlich?