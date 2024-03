Religion von großer Bedeutung Trump verkauft eigene Bibel – „Amerika den Glauben zurückgeben“

Kurz vor Ostern hat Donald Trump, der wegen zahlreicher Gerichtsverfahren finanzielle Probleme hat, den Verkauf einer von ihm geförderten Bibel angekündigt. Sein „Lieblingsbuch“ stehe für 59,99 US-Dollar zum Verkauf, teilte er am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social mit. „Frohe Karwoche! Lasst uns Amerika wieder beten. Im Vorfeld von Karfreitag und Ostern möchte ich Sie ermutigen, sich ein Exemplar der 'God Bless the USA'-Bibel zu besorgen“, so Trump.