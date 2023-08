Trump, Paris Hilton und Co. Das sind die bekanntesten Mugshots der Welt

Von Donald Trump wurde ein als Mugshot bezeichnetes Polizeifoto gemacht – das erste eines ehemaligen US-Präsidenten. Auf dem Polizeifoto trägt Trump einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte und blickt finster in die Kamera. Trump war am 14. August 2023 in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen.

Das Bild reiht sich ein in eine Galerie berühmter Polizeifotos von Prominenten. Wir stellen eine Auswahl vor.