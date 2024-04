DJ und Radiomoderatorin Larissa Rieß gibt zweite Schwangerschaft auf Instagram bekannt

Ihre Karriere begann Rieß im Radio, größere Bekanntheit erlangte sie als Teil des Ensembles des Neo Magazin Royale in den Jahren 2015 bis 2019. Später nahm sie auch an der Amazon-Produktion LOL: Last One Laughing teil. Zuletzt moderierte sie die US-Adaption „Too Hot to Handle: Germany“ auf Netflix. Ihr erstes Album „Firebird“ veröffentlichte sie 2016.