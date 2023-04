Alternative Karriere Dieter Nuhr ist als Maler international gefragt

Ein echter Nuhr koste zwischen 2000 und 18.000 Euro, verriet Geuer. Nuhrs Werke seien Unikate. Er verzichte auf die in der Fotokunst übliche Sechser-Auflage. Nuhr, der in Essen an der Folkwang-Schule Kunst und Fotografie studierte, hat seine Arbeiten zuletzt im Osthaus Museum in Hagen, im Museum Correr am Markusplatz in Venedig und im IFAN-Museum in Dakar im Senegal zeigen dürfen.