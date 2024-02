Polarisierender Sänger und Juror „Poptitan“ Dieter Bohlen wird 70 Jahre alt

An Dieter Bohlen scheiden sich die Geister. In einem herrscht trotzdem Einigkeit: Der Erfolgsproduzent, Fernsehjuror und „Poptitan“ ist aus der deutschen Musik- und Medienlandschaft nicht wegzudenken und gehört zu den bekanntesten Prominenten des Landes. „Singen kann jeder, er unterhält“, schrieb die Tageszeitung „Die Welt“ einmal über den aus der niedersächsischen Provinz stammenden Bohlen, der am 7. Februar 70 Jahre alt wird.