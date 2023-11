„People“-Magazin hat entschieden Dieser Star ist der „Sexiest Man Alive“ 2023

Im Interview sagte er weiter: „Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert. Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich macht mein Ego einen kleinen Sprung, aber es gibt mir auch die Plattform, es für etwas Positives zu nutzen.“ Im Jahr 2008 eröffnete Dempsey in seiner Heimatstadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine ein Informationszentrum für Krebspatienten und deren Familien: das „Patrick Dempsey Center for Cancer Hope & Healing“. Dempseys Mutter war einige Jahre zuvor an Krebs erkrankt.