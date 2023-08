Verblüffende Ähnlichkeiten Diese Stars haben berühmte Doppelgänger

Katy Perry und Zooey Deschanel

Vor zehn Jahren sahen sie sich so ähnlich, dass sie immer wieder darauf angesprochen wurden. Die US-amerikanische Sängerin Katy Perry (li., Foto: Archiv 2012) und die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Zooey Deschanel (re., Foto: Archiv 2014). Deschanel wurde durch den Liebesfilm "(500) Days of Summer" und die Serie "New Girl" bekannt.