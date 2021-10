Schauspieler Wentworth Miller lehnte einmal die Teilnahme an einem Filmfestival in St. Petersburg ab. „Als jemand, der vergangene Besuche in Russland genossen und auch familiäre Wurzeln dort hat, hätte ich gerne zugesagt. Aber als schwuler Mann muss ich ablehnen", schrieb er in einem Brief an die Festival-Veranstalter.