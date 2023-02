Nach Krautmachers Typveränderung Diese Promis sehen ohne Schnäuzer komplett anders aus

Düsseldorf · Was ein Schnurrbart alles verändern kann, stellt Ex-„Höhner“-Frontmann Henning Krautmacher unter Beweis. Der rasierte sich seinen „Schnubbi“ ab und hat damit einen völlig neuen Look. Allein ist er damit nicht, auch anderen Promis ging es so.

23.02.2023, 14:21 Uhr

