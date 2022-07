Verliebt, verkracht, zusammengerauft : Diese Promi-Pärchen haben nach der Trennung wieder zueinander gefunden

Düsseldorf Stars und Prominente legen häufig einen ziemlich makellosen Auftritt hin, doch in der Liebe läuft auch bei ihnen nicht alles glatt. Diese Promi-Pärchen brauchten einen zweiten Anlauf - sie machten Schluss und fanden dann doch wieder zusammen.

Manchmal passen zwei Leben nicht mehr in ein gemeinsames, zwei Menschen tun sich nicht länger gut und eine Beziehung geht zu Ende. Was aber nicht immer verschwindet, sind die Gefühle für die andere Person und so können sich Pärchen auch wieder zusammenraufen, wenn die Leben wieder zusammenpassen.