Von Kaulitz bis Kardashian Diese Promi-Geschwister arbeiten in der gleichen Branche

Zooey und Emily Deschanel

Wussten Sie, dass die Schauspielerinnen Zooey (43, links) und Emily Deschanel (46, rechts) Schwestern sind? Während Emily vor allem TV-Serien dreht („Bones“), ist Zooey auch als Musikerin aktiv. Sie ist Teil der Band If All the Stars Were Pretty Babies. Beide Schwestern engagieren sich für den Tier- und Umweltschutz.