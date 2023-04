„Die Supernasen“ Gottschalk und Krüger starten 80er-Jahre-Podcast

Das Audioformat startete am Mittwoch bei RTL+ Musik, jeweils eine Woche später ist es überall da abrufbar, wo es Podcasts gibt. Das teilte die Senderfamilie RTL Deutschland am Mittwoch in Köln mit. „„Die Supernasen“ beginnen da, wo alles angefangen hat, und nehmen die Zuhörerinnen und Zuschauer mit auf Zeitreise in die 1980er“, wirbt das Streamingportal RTL+.