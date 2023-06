Fotos Die schönsten Seiten von ... Beyonce

Beyoncé und ihre Band „Destiny's Child" wurden von Whitney Housten entdeckt. Die Wurzeln gehen zurück bis ins Jahr 1990, damals noch unter dem Namen „Girl’s Tyme“. Beyoncé war zudem Zeitpunkt gerade neun Jahre alt. Die Formation mit Beyoncé Knowles, Kelly Rowland und Michelle Williams stand seit 2000 zusammen auf der Bühne. Nach über 60 Millionen verkaufter Platten trennte sich die Gruppe 2005. Beim Superbowl am 3. Februar 2013 traten die drei Musikerinnen noch mal zusammen in der Halbzeitshow auf (Foto). Ein weiterer gemeinsamen Auftritt gab es beim „Coachella Valley Music and Arts Festival“ 2018.