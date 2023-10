Schmetterlinge im Bauch Die schönsten Liebesgeschichten der Stars

Andere Prominente waren jahrelang gute Freunde, ehe sie zueinander fanden oder hatten ursprünglich eher an etwas Lockeres gedacht, sind dann aber doch vor dem Traualtar gelandet. In jedem Fall gibt es unzählige Liebesgeschichten von Prominenten, die beweisen, dass die Liebe auch bei Hollywoodstars und Prinzen ziemlich gewöhnlich abläuft, dass es dabei nicht zwangsläufig um Rang und Namen, sondern um die Verbindung zwischen zwei Menschen geht. Die schönsten Geschichten zeigen wir Ihnen in unserer Bilderstrecke.