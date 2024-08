Entführung, Reitunfall, Olympia Queen-Tochter Anne feiert 74. Geburtstag

Ihr große Liebe gilt schon immer den Pferden. In der Disziplin Vielseitigkeitsreiten nimmt sie 1976 an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Bei europäischen Meisterschaften gewinnt Anne sogar Gold- und Silbermedaillen. Als Präsidentin der British Olympic Association und Mitglied des Olympischen Komitees ist sie auch bei den diesjährigen Spielen in Paris zu sehen.