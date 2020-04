Die Melodie des Schlagers "Das rote Pferd" basiert auf einem Lied von Edith Piaf : Partykracher "Das rote Pferd" basierend auf einem Lied von Edith Piaf

Düsseldorf (RP). Der Text ist ein altes Kinderlied, die Melodie "Milord" machte einst Edith Piaf berühmt, heute hat Markus Becker damit Erfolg. Im Sommer lief "Das Rote Pferd" auf Mallorca, jetzt geht die Party in den Skihütten der Alpen weiter. Wir haben eine kleine Hörprobe für Sie!

Der Terminkalender von Markus Becker liest sich wie der Auszug aus einem Katalog für Skireisen. Ischgl, St. Anton und Kaprun tauchen da in den nächsten Tagen auf, allesamt Hochburgen für die Feierwütigen unter den Skifahrern. Becker soll in den Alpen für Stimmung sorgen. Im Gepäck hat der Sänger dafür vor allem ein Lied: "Das Rote Pferd". "Viele Leute wollen gar kein anderes Lied von mir hören", erzählt Becker. Was resignierend klingen mag, ist durchaus mit Stolz verbunden.

Der Song hat in diesem Sommer die Discotheken auf Mallorca beherrscht, jetzt geht es beinahe nahtlos weiter in den Skihütten. Vor zwei Wochenenden, als die Skisaison im Sauerland einen Frühstart hinlegte, lief "Das Rote Pferd" in Après-Ski-Etablissements in Winterberg bereits rauf und runter. Das Erfolgsgeheimnis ist das gleiche wie bei unzähligen Ballermann-tauglichen Nummern zuvor: eine eingängige Melodie und ein Text, der intellektuell nur ganz wenige überfordert.

Der 36-Jährige kommt aus der Pfalz und tingelt seit Jahren durch Schützenzelte und Discotheken. "Das Rote Pferd" verschaffte ihm jetzt große Bekanntheit. "Ich trete inzwischen in Gegenden auf, in denen ich noch nie zuvor war." Regelmäßig sang er in diesem Sommer in Bulgarien am Goldstrand. Auf Mallorca, im "Mega-Park" in El Arenal, lief das Lied zu Hochzeiten zwei- bis dreimal pro Stunde. So kommt es, dass man den ungewöhnlich gefärbten Gaul inzwischen auch in Frankreich kennt.