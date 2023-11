Unternehmen der Stars Deutsche Promis, die in einer weiteren Branche erfolgreich sind

Günther Jauch, Restaurantinhaber und Winzer

Der Moderator und Entertainer hat sich im kulinarischen Bereich ein weiteres Standbein aufgebaut. 2010 haben er und seine Frau Thea das Weingut von Othegraven übernommen. 2019 eröffnete er mit Sternekoch Tim Raue die „Villa Kellermann“ am Heiligen See in Potsdam. Das Bild zeigt ihn bei der Eröffnung des Restaurants.