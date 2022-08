Rock-Patriarch Peter Maffay gehört mit seinen 21 Nummer-eins-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Mit der Märchenfigur Tabaluga gestaltete er ein erfolgreiches musikalisches Märchen und seit August 2022 feiert er bei „The Voice of Germany“ als Coach Premiere. Eine Rocklegende in Bildern.