David „Dave“ Gahan (Mitte) wurde am 9. Mai in Epping, Essex, England geboren und wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Seine Eltern trennten sich kurz nach seiner Geburt. Zu seinem leiblichen Vater Len, einem Busfahrer mit malaysischen Wurzeln, brach der Kontakt ab.

Depeche Mode bei einer Pressekonferenz zu „The Singles 81-85“ am 15.04.1985 in Köln.