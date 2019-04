„Weil ich es kann“ : David Hasselhoff singt gerne Metal und Schlager

Berlin Schauspieler und Sänger David Hasselhoff liebt es, seine Fans auf der Bühne mit deutschsprachigen Schlagern zu überraschen. Auf der 90er-Party in Gelsenkirchen sang der US-Amerikaner am vergangenen Wochenende etwa „Mit 66 Jahren“.

Der Entertainer („Looking For Freedom“, „Limbo Dance“), der im Oktober erneut auf Deutschland-Tour geht, stimmte im Interview auch „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews an. „Als ich das bei einem Konzert machen wollte, meinte meine Band: "Nein, das solltest du nicht tun. Madonna würde das nicht machen". Aber mir ist das egal. Ich mache das, was ich will. Ich habe Spaß.“