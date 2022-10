Nach den Harry-Potter-Filmen widmete sich Radcliffe auch anderen Genres und tauchte 2012 mit seiner Rolle in „Die Frau in schwarz“ in die düstere Welt der Horrorfilme ein. Zudem spielte er unter anderem bei „Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn“ (2015) eine Hauptrolle und neben Michael Caine und Woody Harrelson in „Die Unfassbaren 2“ (2016).