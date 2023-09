Tod mit 82 Jahren Das sagt J.K. Rowling zum Tod von Dumbledore-Darsteller Michael Gambon

Der irisch-britische Schauspieler Gambon spielte in mehreren Filmen und etwa auch in den Serien „Maigret“ und „The Singing Detective“ mit. Gambon war zunächst aber vor allem als Theaterschauspieler erfolgreich. Er war auf den großen Bühnen in Großbritannien, aber auch in den USA zu sehen - oft in Shakespeare-Inszenierungen.