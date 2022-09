Queen Elizabeth II. ist am 8. September 2022 friedlich im Kreis ihrer Familie, auf ihrem geliebten schottischen Landsitz Balmoral, gestorben. Sie lebte ein Leben für die Monarchie. Begegnungen mit Menschen hinterließen Spuren, bei Ihr und bei den Menschen, die diese außergewöhnliche Persönlichkeit erleben durften. Wir zeigen in einer Bildergalerie die besten Zitate der Queen und was Menschen über die Monarchin sagten.