In die Kritik geriet der Sänger, als er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit sogenannten Reichsbürgern auftrat und Theorien der QAnon-Bewegung verbreitete. Auf dem Bild sieht man ihn 2014 am Tag der Deutschen Einheit, am Kanzleramt in Berlin bei einer Protestkundgebung. Auf seinem Shirt steht: „Freiheit für Deutschland“.