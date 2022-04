Will Smith wurde am 25. September 1968 in Philadelphia geboren unter dem Namen Willard Christopher Smith Jr. In Kindertagen soll er den Spitznamen „Fresh Prince“ bekommen haben.

Schon mit zwölf Jahren rappte er, lernte dann Jeff Townes kennen. Die beiden heimsten als „DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince“ mehrere Grammy Awards ein.

Den ersten Reichtum will er mit dem Finanzamt nicht so recht teilen und zahlt zu wenig Steuern. Die Steuernachzahlung macht ihn fast bankrott, als ein Filmproduzent auf ihn aufmerksam wird und Wills Leben 1990 als TV-Serie mIt großem Erfolg adaptiert. Die NBC-Fernsehserie „Der Prinz von Bel Air“, läuft sechs Jahre lang erfolgreich weltweit. (Foto).