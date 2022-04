Geboren wurde der emeritierte Papst Benedikt XVI. am 16. April 1927 in Marktl am Inn (Bayern) unter dem bürgerlichen Namen Joseph Aloisius Ratzinger.

Der kleine Joseph wächst in einem tief religiösen Umfeld auf. Später studiert er Theologie und Philosophie. Am 29. Juni 1951 erhält er dann die Priesterweihe zusammen mit Bruder Georg. (Foto)

Nach seiner Promovation und Habilitation in den 50er Jahren, lehrt Benedikt XVI (damals noch als Josef Ratzinger) ab 1958 als Professor an diversen Hochschulen. Zuerst in Freising, später in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg.