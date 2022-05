1993 übernahm er die Hauptrolle des Sonderlings Sam in der melancholischen Liebeskomödie Benny und Joon an, für die er ebenfalls eine Nominierung für einen Golden Globe und den MTV Movie Award erhielt. Es folgten weitere Hauptrollen unter anderem in „Arizona Dream“ unter der Regie von Emir Kusturica und in Lasse Hallströms Familiendrama „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ an der Seite von Leonardo DiCaprio und Juliette Lewis.