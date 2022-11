Als Henning Walter Krautmacher wurde der Musiker am 5. März 1957 in Leverkusen-Schlebusch geboren. Hier mit seiner Familie (2.v.l. Henning, rechts sein Bruder Uwe) vor dem lamettabehangenen Baum zu Weihnachten. Nach eigenen Angaben lernte er mit fünf Jahren Blockflöte. „Flötenhansel, spiel einmal – Gretel will jetzt tanzen“ sei sein erstes Stück gewesen, was er spielen konnte.