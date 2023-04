Sein Leben in Bildern US-Sänger, Schauspieler und Polit-Aktivist – das ist Harry Belafonte

Seine Lebensgeschichte ist die Geschichte Amerikas im 20. Jahrhundert. Geboren in New York verbringt Belafonte einen großen Teil seiner Jugend in der jamaikanischen Heimat seiner Mutter. Im Zweiten Weltkrieg dient er in der US-Marine und besucht danach in New York die legendäre Schauspielschule des emigrierten deutschen Regisseurs Erwin Piscator mit Kollegen wie Tony Curtis und Marlon Brando.