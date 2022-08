Harald Schmidt wird 1957 in Neu-Ulm als Sohn einer katholischen Vertriebenenfamilie geboren und wächst in Nürtingen am Neckar auf. Nach dem Abitur 1977 und dem Zivildienst besucht er bis 1981 die Schauspielschule in Stuttgart. Sein erstes Engagement hatte Harald Schmidt von 1981 bis 1984 an den Städtischen Bühnen in Augsburg.

Das Foto zeigt den Entertainer Harald Schmidt während der Probe in der Rolle des Polonius (Geist von Hamlets Vater) 2008 im Schauspielhaus Stuttgart bei einem Hamlet-Musical.