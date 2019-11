Der 59-jährige Fritz von Weizsäcker ist am Abend des 19. November in Berlin erstochen worden. Er hielt gerade einen medizinischen Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg. Seit 2005 war er Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlosspark-Klinik. Von 1979 bis 1987 studierte er Humanmedizin in Bonn und Heidelberg. Es folgten Stationen in Freiburg, Boston und Zürich.