Emma Watson stand Modell : Das ist der neue Pirelli-Kalender für 2020

Rom Weg von der erotischen Aktfotografie hin zu seriösen Posen: Der Pirellikalender hat sich in den Jahren stark gewandelt. Für 2020 hat Fotograf Paolo Reversi wieder einige Stars vor die Kamera bekommen,

Den Pirelli-Kalender 2020 hat der italienische Fotograf Paolo Roversi ganz der Heldin aus William Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ gewidmet. Prominente Frauen schlüpften für das Thema „Looking for Juliet“ vor seiner Kamera in die Rolle, darunter die Schauspielerinnen Emma Watson, Kristen Stewart und Claire Foy, das US-Model Indya Moore und die spanische Musikerin Rosalía. Auch Roversis Tochter Stella ist abgebildet. Jede zeige auf ihre Art eine Facette der Figur Julia, „weil es in jeder Frau eine Julia gibt“, wie Pirelli Roversi am Dienstag mitteilte.