Fotos Das ist Céline Dion

Bereits Ende der 1980er Jahre war die 1968 in Kanada geborene Céline Dion eine erfolgreiche Sängerin in ihrem Heimatland und Frankreich. Der internationale Durchbruch gelang ihr schließlich im Jahr 1992, als sie im Duett mit Peabo Bryson den Titelsong „Beauty and the Beast“ zu dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“ sang.