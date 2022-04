Ursula Heinen-Esser ist die Tochter der Historikers Ernst Heinen und wurde am 7. Oktober 1965 in Köln in Nordrhein-Westfalen geboren.

Sie machte ihr Abitur an der Liebfrauenschule in Köln und begann danach an der Universität zu Köln ein Studium der Volkswirtschaftslehre. Dieses beendete sie als Diplom-Volkswirtin im Jahr 1990.