Am 18. September 2004 heiratet die Sängerin den vier Jahre älteren Kevin Federline in Los Angeles. Der ehemalige Background-Tänzer hat bereits zwei Kinder mit der Schauspielerin Shar Jackson. Am 14. September 2005 kam Spears' erster Sohn, Sean Preston Spears Federline zur Welt, am 12. September 2006 dann Jayden James Spears Federline. Am 7. November 2006 beantragte Britney die Scheidung von Kevin Federline, dem Vater ihrer beiden Kinder. Der Grund: "unüberbrückbare Differenzen".