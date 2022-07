Der große Durchbruch kam als Bodybuilder und Schauspieler in „Terminator“, als Gouverneur war er an der Spitze von Kalifornien. Heute setzt der Weltstar auf Appelle und Aktivismus und sieht sich in der Rolle als Umweltschützer. Wer ist der Mann, der als Steirer Bua nach Hollywood kam und noch im hohen Alter seine Muskeln spielen lässt? Ein Porträt in Bildern.

Arnold Schwarzenegger spricht 2020 bei einer Veranstaltung in Kalifornien zum Thema Obdachlosigkeit.