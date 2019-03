Adeline ist nur ein Jahr jünger : Das denkt Wendlers Tochter über die 18-jährige Freundin ihres Vaters

Düsseldorf Wie ist es, wenn Papas neue Freundin fast genauso jung ist, wie man selbst? Dazu äußerte sich jetzt erstmals die 17-jährige Adeline, Tochter von Schlagerstar Michael Wendler.

28 Jahre trennen Sänger Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller: Er ist 46 Jahre alt, sie erst 18. Altersmäßig deutlich näher beieinander liegen Laura und die Tochter des Wendlers. Adeline ist 17 Jahre alt. In einem Interview sagte sie jetzt zum ersten Mal, was sie über das Verhältnis ihres Vater zu so einer jungen Frau denkt.