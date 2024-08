„Zum Mäusemelken“ Erfinder des Spaghettieises schimpft über Wetter

Die ideale Temperatur liege für ihn zwischen 25 und 30 Grad. „Alles was über 30, 32 Grad ist, ist genauso, wie wenn man 16 Grad hat“, sagte Fontanella. „Bei großer Hitze gehen die Menschen in die Natur oder an den Pool statt in die Innenstädte.“ Die Eisdiele Fontanella in Mannheim hat seinen Angaben zufolge seit 2003 ganzjährig geöffnet, unter anderem weil Zwischenanmietungen des Lokals weniger gefragt waren. „In unseren Räumen wurden Lebkuchen oder Teppiche verkauft“, erinnert sich der 72-Jährige.