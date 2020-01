Daniel Craig verletzt : James Bond-Spielen tut weh

New York Nach einem Beinbruch am Set von „Spectre“ hatte Schauspieler Daniel Craig genug von der Rolle als James Bond. Beim kommenden „Keine Zeit zu sterben“ erweist sich seine Skepsis als berechtigt.

James-Bond-Darsteller Daniel Craig (51) zweifelte nach eigenen Angaben an seiner eigenen Fitness, bevor er sich entschied, für „Keine Zeit zu sterben“ (Kinostart: 2. April) doch noch mal in die Rolle des Geheimagenten zu schlüpfen. Als Grund für seine Skepsis nannte der Brite eine Verletzung, die er sich beim Vorgängerfilm „Spectre“ (2015) zugezogen hatte: Er habe den Film mit einem gebrochenen Bein beendet. „Ich musste mich fragen: Bin ich körperlich dazu in der Lage, oder will ich noch einen (Bondfilm) machen?“, sagte Craig dem US-Magazin „Entertainment Weekly“.