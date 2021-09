Ehrenrang der britischen Marine : Daniel Craig ranggleich mit James Bond

London Ein letztes Mal James Bond sein und dann den gleichen Ehrenrang der Marine tragen: Daniel Craig ist 007 durch und durch. Die Figur James Bond war Marineveteran des Zweiten Weltkriegs.

James-Bond-Star Daniel Craig hat einen Ehrenrang der britischen Marine erhalten. Wie die königliche Marine am Donnerstag mitteilte, hat Craig den Grad des Commander. Damit hat er den gleichen Grad, den seine Filmfigur hat. In den Spionageromanen von Ian Fleming ist James Bond ein Marineveteran des Zweiten Weltkriegs, der für den britischen Geheimdienst arbeitet.

Inhaber eines Ehrenmarineoffizierrangs dienen als Botschafter der britischen Marine. Der wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Veröffentlichungstermin des neuesten James-Bond-Films mit Craig, „No Time to Die“, ist in diesem Herbst. In dem Film wird Craig voraussichtlich zum letzten Mal als James Bond zu sehen sein.