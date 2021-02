Wieler und Spahn über Corona-Lage : „Das Virus hat einen Boost bekommen“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, und Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, beantworten ab 9.30 Uhr in der Bundespressekonferenz Fragen von Journalisten. Jens Spahn hat in seinem Eingangsstatement weiter vor der Gefahr des Virus gewarnt. "Das Virus gibt nicht einfach auf, das sehen wir dieser Tage klar", sagte der Minister. Auch die britische Mutante sei weiterhin besorgniserregend, so Spahn weiter. RKI-Präsident Lothar Wieler sieht Deutschland derzeit möglicherweise an einem Wendepunkt. Die bundesweiten Fallzahlen scheinen zu stagnieren, die Sieben-Tage-Inzidenz geht nicht mehr zurück, sagte Wieler. Das Virus habe einen Boost bekommen. Es gehe nun darum, das Virus und die Mutationen effektiv aufzuhalten. Die Infektionszahlen stagnierten auf einem Niveau, das "immer noch zu hoch" sei. Dies könne womöglich ein Wendepunkt sein, warnt Wieler in Berlin. Grund dafür sei, dass sich die britische Virus-Mutation massiv ausbreite. Ihr Anteil an den Infektionen steige rasant, was die Bekämpfung der Pandemie noch schwieriger mache.

