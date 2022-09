Bekanntheit erlangte sie als Moderation der Sendung BRAVO TV, die sie von 2001 bis 2002 auf RTL2 präsentierte. Es folgten zahlreiche Sendungen bei VIVA. Die Moderatorin hat darüber hinaus Sendungen wie WOK WM (Pro7), BRAVO – The Hits (RTL2), TV Total on ice (Pro7), Fit for Fun TV (VOX), Jetix Awards (Kabel 1) und The Dome (RTL2) moderiert. 2007 wurde sie bereits zum zweiten Mal mit dem Woman of the Year Award in der Kategorie "Moderation" ausgezeichnet.