Exfrau vom Wendler : Claudia Norberg ist insolvent - und geht deswegen ins Dschungelcamp

Murwillumbah Vor einigen Jahren versuchte sich Schlagersänger Michael Wendler im Dschungel - und gab nach wenigen Tagen auf. Nun will es seine Ex-Frau Claudia Norberg besser machen als er. Und die Krone holen.

Woher kennt man Claudia Norberg?

Wie will sich Claudia Norberg im Dschungelcamp präsentieren?

Norberg stellt klar: Sie macht das Ganze nur für den Geldbeutel. „Ich gehe natürlich wegen des Geldes in den Dschungel. Dann ist es natürlich eine wahnsinnige Erfahrung im Leben, die man im normalen Leben niemals eingehen würde. Man wird komplett aus seinem Umfeld und aus seiner Komfortzone gerissen“, erklärt sie. Durch die Selbstständigkeit sei sie insolvent. „Ich hatte 15 Jahre eine Firma, mit der ich auch Michael unterstützt habe. Das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt und dann musste ich aufgeben. Durch die Teilnahme am Dschungel habe ich auch da die Möglichkeit zuzuarbeiten und meine Schulden abzubezahlen.“ Im Camp will sie natürlich auch über das Liebes-Aus mit dem Wendler reden: „Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden.“ Generell ist sie gespannt, wie das Zusammenleben mit den elf anderen Campern sein wird. Claudia Norberg: „Ich weiß nicht, wie die Charaktere sind und ob wir miteinander harmonieren und uns verstehen. Das ist die absolute Herausforderung, dass man Menschen in solchen Extremsituationen kennenlernt.“