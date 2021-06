„Hatte nie niederträchtige Absichten“ : Claas Relotius spricht erstmals über gefälschte Reportagen

Hamburg Der Fall von Claas Relotius hat die Journalismus-Branche im Dezember 2018 erschüttert: Nun hat sich der ehemalige „Spiegel“-Reporter erstmals ausführlich geäußert.

Der frühere „Spiegel“-Reporter Claas Relotius hat zweieinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Betrugsskandals bei dem Nachrichtenmagazin erstmals ausführlich in einem Interview über seine gefälschten Texte gesprochen. Der Zeitschrift „Reportagen“ aus der Schweiz sagte er auf die Frage, wie viele seiner insgesamt 120 verfassten Texte in seiner Journalistenzeit korrekt waren: „Nach allem, was ich heute über mich weiß, wahrscheinlich die allerwenigsten.“ Er habe „in der unverrückbaren Überzeugung geschrieben, es würde bei der Erzählform Reportage keinen Unterschied machen, ob alles 1:1 der Realität entspricht oder nicht“.