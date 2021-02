Hollywood-Star : Christoph Waltz genervt von Corona-Leugnern

Lieber mal still sein: Hollywood-Star Christoph Waltz zeigt sich im Internet genervt von der Jammerei seiner Promi-Kollegen. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

München Schauspieler Christoph Waltz findet in einem Interview klare Worte für das Verhalten von Promis, die zu sehr über ihre Einschränkungen durch Corona jammern.

Hollywood-Star Christoph Waltz (64) sieht sich in der Corona-Krise als privilegiert. „Ich hab gewisse Hemmungen, über die Tatsache zu reden, dass ich Zeit zum Reflektieren habe, zum Lesen und Zeit zum Sortieren“, sagte der Filmschauspieler („Inglourious Basterds“, „Der Gott des Gemetzels“) der deutschen „GQ“. „Ich bin in einer so privilegierten Situation, dass ich nicht über meine vermeintlichen Entbehrungen reden kann“, führte der zweifache Oscar-Preisträger aus.