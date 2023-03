Ehemaliger Bundespräsident Christian und Bettina Wulff geben sich zum dritten Mal das Ja-Wort

„Bettina und Christian Wulff haben am Samstag, dem 18. März 2023, im Familien- und Freundeskreis geheiratet. Es war eine sehr schöne Feier“, teilte das Büro des Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor hatten RTL, „Bild“ und weitere Medien über die Hochzeit in Hannover-Herrenhausen berichtet.